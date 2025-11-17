Над 180 гимнастички участваха в лагера "Бъдещи звезди"

Популярни
  • 17 ное 2025 | 09:03
Лагер-подбор „Бъдещи звезди“, по инициатива на Треньорската комисия към Българска федерация художествена гимнастика, се проведе в София. Домакин беше КХГ Левски, който предостави базата за провеждане на събитието за втора поредна година.

В лагера участваха 182 гимнастички и 13 треньора от цялата страна. Състезателките бяха разпределени в четири възрастови групи - 2013, 2014, 2015, 2016. Децата са с покана от членовете на ТК поради призови класирания в ДСК 2025, забелязани като перспективни състезатели и 2016 по решение на клубовете.

В четирите тренировъчни дни се проведоха занимания по ОФП, СФП, работа с уред и тяло, балетна и танцова подготовка. Всички деца преминаха изпити по физическа подготовка, работа с тяло, работа с уред, музикално-артистична задача. Покрилите нормативите ще бъдат приети в Звено "Бъдещи звезди" за 2026 година и ще имат съвместни тренировки, лагери и контролни състезания, както и ще бъдат наблюдавани от членовете на ТК.

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова присъства на част от заниманията, които бяха проведени от Мария Кънчева, Силвия Митева, Савина Ганчева, Кремена Ангелова, Валя Машова, Величка Петкова, Мария Илиева, Мария Калангерова, Нина Саръсакалова, Любомира Казанова, Симона Дянкова, Теодора Граматикова.

Гост-треньори бяха Жоржета Атанасова, Ангелина Михайлова, Анета Авакян, Ева Ананиева, Боряна Калейн, танцови и балетни педагози Валентин Радков, Десислава Николова, Милена Търничкова и гост-лектори Стилиана Николова и Боряна Калейн.

