  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с 5-а поредна загуба в Италия

Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с 5-а поредна загуба в Италия

  • 17 ное 2025 | 09:00
  • 119
  • 0
Илия Петков, Георги Татаров и Гротадзолина с 5-а поредна загуба в Италия

Отборът на Юаса Батери (Гротадзолина), в който играят световните вицешампиони с България Илия Петков и Георги Татаров, допусна 5-а поредна загуба от началото на сезона в Суперлигата на Италия.

Гротадзолина падна у дома от МА Акуа С. Бернардино (Кунео) с 0:3 (21:25, 25:27, 18:25).

Илия Петков игра цял мач и записа 5 точки (1 ас, 1 блок, 75% ефективност в атака - -1).

Георги Татаров този път не започна като титуляр, но се появи във втория и третия гейм. Посрещачът завърши с 5 точки (42% ефективност в атака, 23% перфектно и 46% позитивно посрещане - -3).

Иранецът Мохамад Голазадех бе най-резултатен за Гротадзолина със 17 точки (2 аса, 1 блок, 61% ефективност в атака - +6).

Френският диагонал Натан Ферал бе най-резултатен за Кунео с 16 точки (4 аса, 60% ефективност в атака - +6). Марко Седлачек (1 блок) и Лоренцо Кодарин (1 блок) добавиха по още 10 точки.

С този успех Кунео записва втора победа и с 8 точки вече е на 7-о място.

Гротадзолина е на последната 12-а позиция с 1 точка.

В следващия кръг Кунео се изправя срещу Модена, докато Гротадцолина ще бъде домакин на Пиаченца.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - МА АКУА С. БЕРНАРДО (КУНЕО) 0:3 (21:25, 25:27, 18:25)
ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки 1, Мохамад Голазадех 17, Микели Федрици 9, Джулио Магалини 4, ИЛИЯ ПЕТКОВ 5, Драган Станкович 5 - Андреа Маркизио-либеро (Марко Пеликани, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 5, Мануеле Маркиани)
Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ
КУНЕО: Микеле Баранович 3, Нейтън Фарал 16, Марко Седлачек 10, Иван Зайцев 8, Лоренцо Кодарин 10, Алекснадър Стефанович 2 - Доминико Кавачини-либеро (Рикардо Капели 3)
Старши треньор: МАТЕО БАТОКИО.

