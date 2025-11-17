Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Преслав Петков с 8 точки и втора победа за Соренто

Преслав Петков с 8 точки и втора победа за Соренто

  • 17 ное 2025 | 08:17
  • 271
  • 0
Преслав Петков с 8 точки и втора победа за Соренто

Националът Преслав Петков записа втори успех с Ромео Соренто в италианската Серия А2. Отборът, воден от Никола Еспозито, се наложи над Алва Инокс 2 Еме Сървис Порто Виро с 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 27:25) в мач от пети кръг, изигран в "ПалАтилиана".

Преслав Петков записа 8 точки (3 блока, 42% ефективност в атака). 15 точки реализира Алберто Пол (1 ас, 1 блок).

Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 13 точки (2 блока, 85% ефективност в атака - +8).

За съперника Джулио Пинали бе над всички с 24 точки (3 блока, 47% ефективност в атака - +7).

В следващия кръг Соренто среща Ема Вилас Кодиеко Лупи Сиена, на 23 ноември (неделя), от 18:00 ч. б.в. Порто Виро излиза срещу Банка Мачерата Физиомед с Денис Карягин и Руси Желев в 19:00 ч.

Соренто е на девета позиция със 7 точки (2 победи, 3 загуби), Порто Виро е 12-и с 4 точки (1 победа, 4 загуби).

