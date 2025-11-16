Български фен успя да се снима с грузинските звезди

При засилени мерки за сигурност футболистите на Грузия кацнаха на летище “Васил Левски” в София, където им предстои мач срещу българския национален отбор от квалификациите за Мондиал 2026. Неколцина фенове на големите грузински звезди Хвича Кварацхелия и Гиорги Мамардашвили бяха готови на всичко, за да се снимат и вземат автографи, но се оказа, че мисията е почти невъзможна.

Пристигането на грузинците не беше оповестено официално от съображения за сигурност. Звездата на ПСЖ Кварцахелия пътуваше с лична охрана, а районът, в който се придвижваха гостите, бе зорко пазен от охранители. Единственият, който имаше късмета да се доближи и снима, бе страстния варненски почитател на Байерн (Мюнхен) Стефан Николов. Младият ентусиаст се снима с Кварцахелия, Мамардашвили и, разбира се, със селекционера Вили Саньол, който е бивш футболист на Байерн.