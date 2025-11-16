Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Грузия
  3. Български фен успя да се снима с грузинските звезди

Български фен успя да се снима с грузинските звезди

  • 16 ное 2025 | 22:59
  • 187
  • 0
Български фен успя да се снима с грузинските звезди

При засилени мерки за сигурност футболистите на Грузия кацнаха на летище “Васил Левски” в София, където им предстои мач срещу българския национален отбор от квалификациите за Мондиал 2026.  Неколцина фенове на големите грузински звезди Хвича Кварацхелия и Гиорги Мамардашвили бяха готови на всичко, за да се снимат и вземат автографи, но се оказа, че мисията е почти невъзможна.

Пристигането на грузинците не беше оповестено официално от съображения за сигурност. Звездата на ПСЖ Кварцахелия пътуваше с лична охрана, а районът, в който се придвижваха гостите, бе зорко пазен от охранители. Единственият, който имаше късмета да се доближи и снима, бе страстния варненски почитател на Байерн (Мюнхен) Стефан Николов. Младият ентусиаст се снима с Кварцахелия, Мамардашвили и, разбира се, със селекционера Вили Саньол, който е бивш футболист на Байерн.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Божинов се обърна към политиците: Къде е държавата, когато спортът загива?

Божинов се обърна към политиците: Къде е държавата, когато спортът загива?

  • 16 ное 2025 | 20:14
  • 9219
  • 65
Мартин Кавдански сложи край на кариерата си

Мартин Кавдански сложи край на кариерата си

  • 16 ное 2025 | 18:37
  • 2463
  • 0
Владо Манчев: Много искахме победата

Владо Манчев: Много искахме победата

  • 16 ное 2025 | 18:32
  • 3049
  • 0
Кьосев: Бяхме по-добрият отбор, но във футбола не всеки път по-добрият побеждава

Кьосев: Бяхме по-добрият отбор, но във футбола не всеки път по-добрият побеждава

  • 16 ное 2025 | 18:10
  • 2927
  • 0
Съдия №1 на Дания ще свири България - Грузия

Съдия №1 на Дания ще свири България - Грузия

  • 16 ное 2025 | 17:39
  • 2351
  • 6
Дубълът на Локомотив (Пловдив) победи Родопа

Дубълът на Локомотив (Пловдив) победи Родопа

  • 16 ное 2025 | 17:06
  • 1153
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Италия 1:1 Норвегия, гостите заслужено изравниха

Италия 1:1 Норвегия, гостите заслужено изравниха

  • 16 ное 2025 | 22:41
  • 5052
  • 16
Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 20122
  • 30
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 3635
  • 1
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 12651
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 10509
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 30204
  • 13