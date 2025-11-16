Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Божинов се обърна към политиците: Къде е държавата, когато спортът загива?

Божинов се обърна към политиците: Къде е държавата, когато спортът загива?

  • 16 ное 2025 | 20:14
  • 6135
  • 28
Бившият национал Валери Божинов излезе с публикация в "Инстаграм", адресирана до българските политици. Той се хвана за думите на Филип Кръстев, който заяви след загубата от Турция в световните квалификации снощи, че футболистите ни са продукт на държавата. Божинов обвини политиците, че не са направили нищо за най-популярния спорт у нас.

Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата
"Къде е държавата? Това е въпросът. И не, няма да го заобикалям. Къде е държавата, когато спортът загива? Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът — напълно изоставен? Къде сте вие — политици, министри, депутати, лидери, президент?

Къде е държавата? Години наред гледаме едно и също: никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции! Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо. Но за сметка на това в парламента има всичко — обиди, нападки, скандали, его, празни думи. Един срещу друг сте силни. Когато трябва да се работи заедно - всички изчезвате.

И не чух нито един сериозен разговор за спорта. Нито един за футбола. Нито една идея. Нито една отговорност. И знаете ли истината? Нищо не сте направили за хората. Нищо не сте направили за спорта. Нищо не сте направили за моя, за нашия любим футбол.

Министри, депутати, лидери на партии, президент - стига приказки. Страната не се оправя с думи, а с действия и решения. Спортът няма да тръгне нагоре с обещания, а с работа. От вас зависи посоката. От вас зависи бъдещето. От вас зависи дали ще има спорт в България или не.

Аз винаги съм го казвал, пак ще го повторя: Няма по-силно от държавата. Ако държавата поиска- спортът ще живее. Ако държавата и управляващите не искат - всичко умира.

Благодаря ви! С уважение и респект, Валери Божинов", написа бившият нападател на Ювентус, Манчестър Сити, Парма и Левски.

