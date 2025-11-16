Мартин Атанасов и Mонца без шансове срещу Тренто в Италия

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допуснаха 5-а загуба в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим нямаше никакви шансове и падна като гост на шампиона Итас (Тренто) с 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) в среща от отложения 5-и кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "БиТиСи Арена".

По този начин Монца остава на предпоследното 11-о място във временното класиране със само 1 победа, 5 загуби и 4 точки във временното класиране. В следващия 7-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им ще са отново гости, но на силния тим на Рана (Верона). Мачът е в неделя (23 ноември) от 20,00 часа българско време.

Мартин Атанасов започна като титуляр за Монца, но бе сменен още в първия гейм от Лука Мартила, след което се завърне в игра за кратко в средата на втората част. Атанасов не успя да се отчете с нито една точка и само със 17% позитивно посрещане.

Жасмин Величков пък се появи за малко на полето в първия и третия гейм и реализира 3 точки (75% ефективност в атака).

Единственият с двуцифров актив за гостите беше Кристиан Падар с 16 точки (1 ас и 50% ефективност в атака - +11).

За шампионите от Тренто Тео Форе (3 блока, 1 ас и 61% ефективност в атака - +11) и Алесандро Микиелето (1 ас, 68% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +7) завършиха с 15 и 14 точки за победата.

ИТАС (ТРЕНТО) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли 2, Тео Форе 15, Алесандро Микиелето 14, Жорди Рамон 12, Бела Барта 8, Флавио Жуалберто 6 - Габриеле Лауренцано-либеро (Никола Пезарези)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

МОНЦА: Ян Цимерман, Кристиан Падар 16, МАРТИН АТАНАСОВ, Ерик Рьорс 9, Якопо Ларица 8, Томас Берета 1 - Леонардо Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 3, Диего Фрасчо 1, Лука Мартила 6, Леандро Моска)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it