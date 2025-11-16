Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Втори сребърен медал за България от Световното по скокове на батут

Втори сребърен медал за България от Световното по скокове на батут

  • 16 ное 2025 | 19:09
  • 715
  • 0
Втори сребърен медал за България от Световното по скокове на батут

Никол Филипова и Елена Михайлова донесоха втори медал за България от Световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания. При 12-годишните сребърната медалистка в индивидуалната надпревара Никол Филипова и четвъртата Елена Михайлова заеха второ място в синхронните скокове с 44.120 точки.

На четвърто място се класира Преслава Пенчева при 14-годишните, която има 51.030 точки.

На финала при синхроните Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова също останаха четвърти с 45.680 точки.

Калоян Петров се нареди четвърти във възрастовата група 17-21 години, след като на финала беше оценен с 48.810 точки.

В синхронните при девойките до 16 години Микаела Христова и Антония Тодорова не завършиха програмата си и знаеха осмата позиция.

В индивидуалния батут при юношите и девойките до 16 години Георги Георгиев остана 13-и, а Микаела Христова - 19-а.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

България си осигури три финала на Световното по скокове на батут

България си осигури три финала на Световното по скокове на батут

  • 16 ное 2025 | 10:28
  • 485
  • 0
Магдалена Вълкова обяви края на индивидуалната си кариера

Магдалена Вълкова обяви края на индивидуалната си кариера

  • 16 ное 2025 | 02:20
  • 3248
  • 2
Академик TNT спечели Държавното по естетическа групова гимнастика

Академик TNT спечели Държавното по естетическа групова гимнастика

  • 16 ное 2025 | 02:15
  • 787
  • 0
Отиде си Светослав Батов – един от доайените на спортната ни гимнастика

Отиде си Светослав Батов – един от доайените на спортната ни гимнастика

  • 15 ное 2025 | 13:44
  • 1214
  • 0
Финал и два полуфинала за България във втория ден на СП по скокове на батут  

Финал и два полуфинала за България във втория ден на СП по скокове на батут  

  • 15 ное 2025 | 08:53
  • 773
  • 0
Елизабет Паисиева специален гост-лектор на семинар в Латвия

Елизабет Паисиева специален гост-лектор на семинар в Латвия

  • 14 ное 2025 | 16:35
  • 772
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Албания 0:0 Англия, домакините започват много активно втората част

Албания 0:0 Англия, домакините започват много активно втората част

  • 16 ное 2025 | 18:59
  • 3630
  • 7
Азербайджан 1:3 Франция, натиск на "петлите"

Азербайджан 1:3 Франция, натиск на "петлите"

  • 16 ное 2025 | 19:59
  • 3393
  • 6
Квалификациите продължават: играят се нови четири мача, головете не закъсняха

Квалификациите продължават: играят се нови четири мача, головете не закъсняха

  • 16 ное 2025 | 18:59
  • 13785
  • 26
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 26482
  • 13
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 20570
  • 56
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 11328
  • 6