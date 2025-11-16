Владо Манчев: Много искахме победата

Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев остана доволен след успеха с 3:2 над Вихрен. На два пъти "чуковете" повеждаха, но гостите от Сандански съумяваха да изравнят. Все пак "жълто-черните" стигнаха до трите точки с дузпа в 88-мата минута, реализирана от Преслав Йорданов.

"Получи се много интригуващ мач. В крайна сметка ние бяхме победителите. Много искахме победата и смятам, че беше заслужена. Благодарим на публиката за подкрепата, надявам се да сме ги зарадвали.

Миньор посече Вихрен с дузпа минута преди края

Не искам да говорим за цели. Нека първо да се запозная с възможностите на играчите. На този етап целите са да видя какво е състоянието на отбора и след това ще разговаряме с ръководството как може да развиваме Миньор (Перник), за да върви напред", сподели Манчев пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов