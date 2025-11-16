Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Владо Манчев: Много искахме победата

Владо Манчев: Много искахме победата

  • 16 ное 2025 | 18:32
  • 331
  • 0

Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев остана доволен след успеха с 3:2 над Вихрен. На два пъти "чуковете" повеждаха, но гостите от Сандански съумяваха да изравнят. Все пак "жълто-черните" стигнаха до трите точки с дузпа в 88-мата минута, реализирана от Преслав Йорданов.

"Получи се много интригуващ мач. В крайна сметка ние бяхме победителите. Много искахме победата и смятам, че беше заслужена. Благодарим на публиката за подкрепата, надявам се да сме ги зарадвали.

Миньор посече Вихрен с дузпа минута преди края
Миньор посече Вихрен с дузпа минута преди края

Не искам да говорим за цели. Нека първо да се запозная с възможностите на играчите. На този етап целите са да видя какво е състоянието на отбора и след това ще разговаряме с ръководството как може да развиваме Миньор (Перник), за да върви напред", сподели Манчев пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24211
  • 10
Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

  • 16 ное 2025 | 15:07
  • 2016
  • 3
Голово реми между Септември (Сф) и Славия

Голово реми между Септември (Сф) и Славия

  • 16 ное 2025 | 14:22
  • 1975
  • 0
Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

  • 16 ное 2025 | 12:17
  • 1069
  • 0
Невен Венков: Сладка победа над силен противник

Невен Венков: Сладка победа над силен противник

  • 16 ное 2025 | 11:41
  • 941
  • 0
Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

  • 16 ное 2025 | 11:24
  • 1287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 24211
  • 10
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 18629
  • 52
Албания - Англия, съставите

Албания - Англия, съставите

  • 16 ное 2025 | 17:58
  • 1441
  • 3
Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

Съставите на Азербайджан и Франция, Дешан залага на изцяло нов състав

  • 16 ное 2025 | 18:19
  • 783
  • 2
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 9361
  • 6
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 16278
  • 37