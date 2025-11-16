Популярни
Миньор посече Вихрен с дузпа минута преди края

  16 ное 2025 | 16:32
  • 577
  • 0
Миньор посече Вихрен с дузпа минута преди края

Отборът на Миньор (Перник) победи с 3:2 Вихрен в мач от 16-ия кръг на Втора лига. Победното попадение дойде минута преди края и бе дело на Преслав Йорданов от дузпа. Преди това на два пъти домакините излизаха напред с попадения на Петър Вуцов и Михаел Орачев, но с голове на Даниел Пехливанов също от дузпа и Уасим Ауахрия гостите изравняваха.

Със загубата си днес съставът от Сандански вече е в поредица от три мача без победа и така тимът се отдалечава от първите две места. Вихрен е четвърти с 27 точки - лидерът Дунав е с 41, а вторият Фратрия е с 34. Миньор от своя страна се стабилизира в последно време и е осми с 20 точки.

Миньор (Перник) 3:2 Вихрен
1:0 Петър Вуцов (9)
1:1 Даниел Пехливанов (40 - дузпа)
2:1 Михаел Орачев (53)
2:2 Уасим Ауахрия (80)
3:2 Преслав Йорданов (89 - дузпа)

