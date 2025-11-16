Популярни
Кьосев: Бяхме по-добрият отбор, но във футбола не всеки път по-добрият побеждава

  • 16 ное 2025 | 18:10
Старши треньорът на Вихрен Борислав Кьосев говори пред Sportal.bg след драматичната загуба от Миньор (Перник) с 2:3. Наставникът на "еделвайсите" обърна сериозно внимание на съдийството, и по-конкретно - малкото чисто игрово време в срещата.

"Добър мач за нас. Със сигурност бяхме по-добрият отбор, но във футбола не всеки път по-добрият побеждава. С две стигания до вратата имаха две чисти положения, три гола ни вкараха.

Не искам да коментирам съдийството. Имаше много неадекватни картони. Това прави много нединамичен футбола. Всяко едно докосване се свиреше фаул. Мисля, че съдиите малко трябва да обърнат внимание на това нещо - да пускат по-свободна игра. От 90 минути игрово време в българския футбол се играе 20 минути. Това нещо трябва да се коригира", заяви Кьосев.

Снимки: Владимир Иванов

