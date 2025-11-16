Бяла спечели дербито срещу Етър 64 в женското хандбално първенство

Защитаващият титлата си Бяла победи Етър 64 с 36:29 (17:17) във Велико Търново в среща от четвъртия кръг на женското хандбално първенство. С успеха шампионките излязоха еднолично на върха на класирането с пълен актив от 8 точки, а „виолетовите“ останаха на второто място с 6 точки след първото си поражение за сезона. Гостенките започнаха по-добре мача и поведоха с 5:1, но домакините бързо стигнаха до изравняване при 6:6 в деветата минута, след което до почивката мачът беше равностоен.

В началото на втората част Бяла вкара четири безответни попадения, но шампионките до голяма степен предрешиха мача за пет минути в средата на втората част, когато записаха нова серия от пет поредни гола и дръпнаха с 30:23, а в последните десетина минути контролираха двубоя.

Кръстина Касабова беше най-резултатна за победителките с 9 попадения, а 7 добави Соня Богданова. Полина Стоянова вкара 10 пъти за Етър, а със 7 гола допринесе Мария Спиридонова, но това не беше достатъчно.

Спортист-Кремиковци постигна първа победа сезона след 34:26 (16:10) над гостуващия Сливница. В последната среща от кръга вицешампионът Свиленград спечели гостуването си на Академик ПУ с 26:22 (11:10).