ФИФА информира за увеличаване на усилията си за справяне с онлайн злоупотребите

Международната футболна федерация (ФИФА) информира, че е увеличила усилията си за справяне с онлайн злоупотребите, насочени към играчи и длъжностни лица, като се докладва за скок на вредно съдържание и повече нарушители.

Отбелязвайки Международния ден на толерантността, от ФИФА заявиха, че Службата за защита на социалните медии е сигнализирала за над 30 000 обидни публикации на платформи от началото на годината, част от над 65 000 ескалирали, откакто инструментът беше стартиран през 2022 година. Единадесет лица в Аржентина, Бразилия, Франция, Полша, Испания, Великобритания и Съединените щати са били докладвани на правоприлагащите органи през 2025-а за злоупотреби по време на състезания на ФИФА, като един случай е препратен до Интерпол. Съответните национални асоциации са уведомени, за да позволят последващи действия на местно ниво.

FIFA steps up action against online abuse 📲⚽



🔗🗞➡ https://t.co/znqTjY75LP pic.twitter.com/Ksb5NmnYr5 — FIFA Media (@fifamedia) November 16, 2025

От ФИФА казват, че също така въвеждат в черен списък лица, идентифицирани като отговорни за „силно злоупотребяващо поведение“, което им пречи да купуват билети за бъдещи турнири или събития на централата. Службата за защита на социалните медии беше използвана за няколко състезания тази година, включително първото Световно клубно първенство с 32 отбора в Съединените щати. По време на турнира услугата наблюдава 2401 активни акаунта в пет платформи, анализира 5,9 милиона публикации, маркира 179 517 за преглед и докладва 20 587 на платформите.

FIFA President Gianni Infantino said:



“On the International Day for Tolerance, I want to make it abundantly clear that football must be a safe and inclusive space – on the pitch, in the stands and online. Through the FIFA Social Media Protection Service and by deploying… pic.twitter.com/tXI6DRtUqt — FIFA Media (@fifamedia) November 16, 2025

„Футболът трябва да бъде безопасно и приобщаващо пространство – на терена, на трибуните и онлайн. Нашето послание е ясно - злоупотребата няма място в нашата игра и ще продължим да работим с нашите асоциации-членки, конфедерациите и правоприлагащите органи, за да подведем нарушителите под отговорност“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Службата за защита на социалните медии използва комбинация от технологии и човешка модерация, за да открива, филтрира и блокира расистки, дискриминационни или заплашителни съобщения, като същевременно защитава последователите на футболистите от излагане на обидно съдържание.