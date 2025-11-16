Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребърен медал на Европейското по спортна аеробика

Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребърен медал на Европейското по спортна аеробика

  • 16 ное 2025 | 17:08
  • 99
  • 0
Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребърен медал на Европейското по спортна аеробика

Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребърен медал в категория тройки на Европейското първенство по спортна аеробика за мъже и жени в Ганджа (Азербайджан). Българите получиха за изпълнението си оценка от 19.410 точки. Така те добавиха поредно отличие след бронза от Световните игри в Китай това лято.

Титлата спечелиха румънците Клаудия Ристеа, Леонард Манта и Даниел Тавок с 19.610 точки.

Борислава Иванова се класира четвърта на финала на индивидуално с 19.300 точки и четвърта на смесени двойки заедно с Христо Манолов, след като на финала бяха оценени с 19.300.

При жените златото взе Анастасия Куравшили (Украйна) с 20.050 точки, а на смесени двойки първия са Владимир Долматов и Мадина Мустафаева (Азербайджан) с 19.600.

При мъжете Александър Мишинков остана осми с 19.050 точки, а европейски шампион стана Леонард Манта (Румъния) с 20.150 точки.

Така България приключва шампионите на Европа за мъже, жени, юноши и девойки с три медала след двете титли на Виктория Крушарска при девойките 15-17 години и в категория тройки заедно с Теодора Рибарова и Кристина Костова.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

България си осигури три финала на Световното по скокове на батут

България си осигури три финала на Световното по скокове на батут

  • 16 ное 2025 | 10:28
  • 409
  • 0
Магдалена Вълкова обяви края на индивидуалната си кариера

Магдалена Вълкова обяви края на индивидуалната си кариера

  • 16 ное 2025 | 02:20
  • 2785
  • 1
Академик TNT спечели Държавното по естетическа групова гимнастика

Академик TNT спечели Държавното по естетическа групова гимнастика

  • 16 ное 2025 | 02:15
  • 770
  • 0
Отиде си Светослав Батов – един от доайените на спортната ни гимнастика

Отиде си Светослав Батов – един от доайените на спортната ни гимнастика

  • 15 ное 2025 | 13:44
  • 1196
  • 0
Финал и два полуфинала за България във втория ден на СП по скокове на батут  

Финал и два полуфинала за България във втория ден на СП по скокове на батут  

  • 15 ное 2025 | 08:53
  • 771
  • 0
Елизабет Паисиева специален гост-лектор на семинар в Латвия

Елизабет Паисиева специален гост-лектор на семинар в Латвия

  • 14 ное 2025 | 16:35
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 19345
  • 7
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 14933
  • 45
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 6631
  • 3
Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

  • 16 ное 2025 | 17:05
  • 3198
  • 7
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 11966
  • 35
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 14044
  • 14