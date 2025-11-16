Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребърен медал на Европейското по спортна аеробика

Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха сребърен медал в категория тройки на Европейското първенство по спортна аеробика за мъже и жени в Ганджа (Азербайджан). Българите получиха за изпълнението си оценка от 19.410 точки. Така те добавиха поредно отличие след бронза от Световните игри в Китай това лято.

Титлата спечелиха румънците Клаудия Ристеа, Леонард Манта и Даниел Тавок с 19.610 точки.

Борислава Иванова се класира четвърта на финала на индивидуално с 19.300 точки и четвърта на смесени двойки заедно с Христо Манолов, след като на финала бяха оценени с 19.300.

При жените златото взе Анастасия Куравшили (Украйна) с 20.050 точки, а на смесени двойки първия са Владимир Долматов и Мадина Мустафаева (Азербайджан) с 19.600.

При мъжете Александър Мишинков остана осми с 19.050 точки, а европейски шампион стана Леонард Манта (Румъния) с 20.150 точки.

Така България приключва шампионите на Европа за мъже, жени, юноши и девойки с три медала след двете титли на Виктория Крушарска при девойките 15-17 години и в категория тройки заедно с Теодора Рибарова и Кристина Костова.