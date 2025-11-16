Матей Казийски и Цветан Соколов забиха 48 точки, Халкбанк с трета поредна победа в Турция

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха пореден много силен мач за своя турски отбор Халкбанк (Анкара).

Халкбанк, който е воден от Радостин Стойчев победи като гост Алтекма с 3:2 (21:25, 25:22, 25:16, 21:25, 15:11) в мач от третия кръг на турската Ефелер Лига, който се игра пред 800 зрители в зала “Ататюрк”.

Матей Казийски реализира победната точка в мача с технична атака по диагонала от зона 4 за 15:11 в тайбрека.

Матей Казийски и Цветан Соколов реализираха отбор 48 точки в мача.

41-годишният Матей Казийски заби 24 точки (5 аса, 58% ефективност в атака, 26% перфектно и 53% позитивно посрещане - +17).

35-годишният Цветан Соколов също заби 24 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +17).

Йоанди Леал добави още 11 точки (1 ас, 1 блок).

Победата бе трета поредна за Халкбанк от началото на сезона.