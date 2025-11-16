Донски преодоля първи кръг на квалификациите в Бергамо

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи Йохан Никлес (Швейцария) с 6:3, 2:6, 6:1. Двубоят продължи час и 47 минути.

Донски спечели първия сет с пробив във четвъртия гейм, но загуби втората част.

Националът доминира изцяло в третата решителна част и със серия от шест поредни печеливши гейма триумфира с 6:1.

За влизане в основната схема на турнира Александър Донски ще играе срещу Федерико Арнаболди (Италия).