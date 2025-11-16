Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски преодоля първи кръг на квалификациите в Бергамо

Донски преодоля първи кръг на квалификациите в Бергамо

  • 16 ное 2025 | 15:49
  • 314
  • 0
Донски преодоля първи кръг на квалификациите в Бергамо

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи Йохан Никлес (Швейцария) с 6:3, 2:6, 6:1. Двубоят продължи час и 47 минути.

Донски спечели първия сет с пробив във четвъртия гейм, но загуби втората част.

Националът доминира изцяло в третата решителна част и със серия от шест поредни печеливши гейма триумфира с 6:1.

За влизане в основната схема на турнира Александър Донски ще играе срещу Федерико Арнаболди (Италия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас срещу Синер - достойният завършек на сезона

Алкарас срещу Синер - достойният завършек на сезона

  • 16 ное 2025 | 11:21
  • 3071
  • 0
Виктор Марков загуби финала на двойки в Манансийо

Виктор Марков загуби финала на двойки в Манансийо

  • 16 ное 2025 | 09:59
  • 776
  • 0
Алкарас въодушевен от убедителната си победа в Торино

Алкарас въодушевен от убедителната си победа в Торино

  • 16 ное 2025 | 08:57
  • 1361
  • 0
Ето кой може да се конкурира с Алкарас и Синер според Бекер

Ето кой може да се конкурира с Алкарас и Синер според Бекер

  • 16 ное 2025 | 05:16
  • 4170
  • 2
Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

  • 16 ное 2025 | 01:56
  • 1895
  • 0
Хари Хелиоваара и Хенри Патън заличиха болката от предишния сезон

Хари Хелиоваара и Хенри Патън заличиха болката от предишния сезон

  • 15 ное 2025 | 19:38
  • 1040
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 19208
  • 7
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 14847
  • 45
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 6574
  • 3
Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

  • 16 ное 2025 | 17:05
  • 3113
  • 7
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 11863
  • 35
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 14011
  • 14