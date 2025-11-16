Популярни
  Майкъла: Стоян Йорданов бе невероятен човек, не трябва да се забравя

Майкъла: Стоян Йорданов бе невероятен човек, не трябва да се забравя

  • 16 ное 2025 | 15:42
  • 660
  • 0

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев сподели, че хора като Стоян Йорданов не трябва да бъдат забравяни. Майкъла е на мнение, че легендарният вратар, който бе изпратен в сетния му път днес, е бил страхотен човек.

Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов
Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

“Аз съм играл с него и съм му гонил топката. В най-големите мачове на ЦСКА ми е бил треньор - Ливърпул, Нотингам, Реал. Уникален човек. Много ни е помагал на всички млади, когато дойдохме в ЦСКА. Това е един човек, който винаги ще остане в историята на ЦСКА. Лошото е, че много бързо забравяме тези хора. Трябва да се вземе решение тези хора да имат на стадиона нещо останало от тях. Невероятен човек, страхотен вратар. Не може да се каже нищо лошо за него. За нас бе еталон. Нека не ги забравят тези хора”, каза Илиев.

