  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

  • 16 ное 2025 | 15:07
  • 419
  • 1

Селекционерът на България Александър Димитров и тримата вратари на националния отбор – Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев, уважиха поклонението пред легендата на българския футбол Стоян Йорданов, което се проведе по-рано днес в храма "Света Параскева" в София.

Отиде си голям вратар на ЦСКА
Отиде си голям вратар на ЦСКА

Четиримата поднесоха венец и изказаха съболезнования от името на целия представителен тим и Българския футболен съюз пред близките и семейството на емблематичния вратар на ЦСКА.

Димитър Пенев за Стоян Йорданов: Беше един добър човек
Димитър Пенев за Стоян Йорданов: Беше един добър човек

Стоян Йорданов ни напусна в петък, 14 ноември, на 81-годишна възраст. С екипа на ЦСКА той печели 8 титли и 5 купи на страната. Част е от отбора на "червените", изправил се в полуфиналите с Интер в турнира за КЕШ през 1967 година.

Има 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико и носител на олимпийско сребро от игрите в Мексико през 1968 година.

Снимки: Startphoto

