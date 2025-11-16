Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

  • 16 ное 2025 | 14:03
  • 73
  • 0
Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

Традиционно силният град в бойните спортове Русе вече има нова зала за практикуване на бразилско жиу-жицу и събмишън граплинг.

Спортен клуб "BJJ Ruse" ще предостави възможност на деца и възрастни да практикуват бойни изкуства и да се състезават в спортовете BJJ и събмишън граплинг в чисто нова зала.

Главен треньор в клуба е Пламен Колев, който е опитен състезател, започнал пътя си в бойните спортове в Испания. Сега 28-годишният Колев иска да предава знанията и уменията си в родния си град Русе и това го води до идеята за основаване на "BJJ Ruse".

