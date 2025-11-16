Популярни
Мононен ще води Финландия на Европейското по крос-кънтри в Лагоа

  • 16 ное 2025 | 13:08
Мононен ще води Финландия на Европейското по крос-кънтри в Лагоа

Европейската шампионка на 3000 метра стийпълчейз за девойки под 23 години Илона Мононен ще бъде начело на отбора на Финландия по време на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа на 14 декември.

21-годишната състезателка се радва на отлична година на пистата, като спечели злато на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025 и на Световните университетски игри. Освен това тя донесе максимален брой точки за Финландия, побеждавайки в Първа дивизия на Европейския отборен шампионат по лека атлетика в Мадрид 2025.

Мононен е трикратна медалистка от Европейското първенство по крос-кънтри. Тя спечели бронз в надпреварата до 23 години в Анталия 2024, сребро в същата възрастова група в Брюксел 2023 и бронз при девойките до 20 години в Пиемонте 2022. Очаква се тя да бъде сред основните фаворитки за титлата в Лагоа.

