"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора
  Марица (Милево)
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Можеше да сме в Топ 3

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 154
  • 0
Вчера, Марица (Милево) победи като гост Димитровград с 3:0 в мач от 17 кръг на Югоизточната Трета лига. Ето какво каза след края на двубоя наставникът на Марица Иван Кочев.

„Получи се здрав мач, точно такъв, какъвто го очаквах. Затова имам в състава си и опитни, и по-млади момчета. В Димитровград се играе твърдо. За съжаление направих две принудителни смени – от игра излязоха още през първото полувреме Виктор Йорданов, а през второто се контузи и Васил Стойчев. До 2-3 дни ще видим колко сериозно е състоянието им“, коментира старши треньорът на Марица Милево Иван Кочев пред официалния сайт на клуба.

Марица (Милево) с категоричен успех в Димитровград
По повод някои пропуснати възможности като точки в досегашни мачове, специалистът коментира: „Ние още до 4 кръг можехме да сме сред първите в класирането, но допуснахме две загуби. След това паднахме от Ямбол у дома и да не говорим за някои от последните равенства. Но както казват хората – топка е, от женски род е… Чертаеш едно на дъската, но на терена може да се получи съвсем друго. Да, сега спокойно можеше да сме в Топ 3, но не можем да върнем времето.“

Снимка: fcmaricamilevo.com

