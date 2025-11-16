Едмъндтън надви драматично Каролина в продължението

Леон Драйзайтъл се нуждаеше от 19 секунди в продължението, за да се разпише за победата на Едмънтън с 4:3 над Каролина като гост в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Драйзайтъл отбеляза 20-ия си гол в продължение в своята кариера.

Конър МакДейвид се отличи с два гола и асистенция, Джак Рослович се включи с гол и асистенция, а Стюарт Скинър направи 33 спасявания за Едмънтън, който спечели за трети път в последните си четири срещи и всички победи бяха след продължение.

Ню Йорк Рейнджърс също спечели като гост на Кълъмбъс с 2:1 след дузпи. Джей Ти Милър реализира при дузпите, за да удължи Рейнджърс успешната си серия при гостуванията на шест победи. Успехът беше и трети пореден за състава от Ню Йорк. Вратарят Игор Шестьоркин се отличи с 24 спасявания за гостите.

Флорида отстъпи при домакинството си на Тампа Бей с 1:3 в друг мач от вечерта в НХЛ. Джак Финли вкара първия си гол в лигата, а това беше и победното попадение за Тампа Бей. Емил Лилеберг и Земгус Гиргенсонс добавиха по един гол за гостите, докато Андрей Василевский спря 22 удара на противниците към вратата му.

Бъфало се наложи над Детройт с 5:4 след продължение като гост, след като Матиас Самуелсон реализира 1:05 след началото на допълнителното време. Тейг Томпсън и Джош Доун допринесоха за победата с по един гол и една асистенция. Алекс Де Бринкат се отличи с два гола за Ред Уингс, а Дилън и Патрик Кейн също вкараха за Детройт.

Монреал загуби като домакин на Бостън с 2:3, след като гостите отбелязаха два пъти през втория период. Поражението бе трето поредно за Канейдиънс. Виктор Арвидсон вкара победния гол, а преди това се разписаха Марат Хуснутдинов и Мейсън Лорей, които донесоха преднина от 2:1 за Бостън.

Ню Джърси се справи при гостуването си на Вашингтон с 3:2 след дузпи, като Шимон Немец отбеляза решителното попадение при изпълнението на дузпите. Вашингтон допусна осмо поражение в последните си десет двубоя.

Далас надделя при домакинството си на Филаделфия с 5:1 в друг мач от Националната хокейна лига и удължи победната си серия на пет срещи. Джейсън Робертсън реализира хеттрик за Далас, а Тайлър Сегуин допринесе с гол и асистенция, докато Лиан Бишел също се нареди сред голмайсторите за Старс.

Минесота постигна домакински успех над Анахайм с 2:0, след като вратарят Йеспер Валстен направи 28 спасявания при втори мач, в който не допуска гол.

В останалите срещи от вечерта в НХЛ Лос Анджелис надви Отава с 1:0 като гост, Чикаго победи у дома Торонто с 3:2, Сейнт Луис отстъпи като домакин на Вегас с 1:4, Уинипег спечели гостуването си на Калгараси с 4:3 след дузпи, а Сиатъл записа успех при домакинството си на Сан Хосе с 4:1.