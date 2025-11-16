Популярни
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора
  Виктор Марков загуби финала на двойки в Манансийо

Виктор Марков загуби финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът в тандем с италианеца Едоардо Линиере отстъпиха пред третите поставени американци Кристофър Папа и Кайл Кийлиг с 4:6, 1:6. Двубоят продължи само 49 минути игра.

Марков и Линиере поведоха с 2:0 след ранен пробив в началото на срещата, но съперниците им обърнаха до 3:2. След равенство 4:4 Папа и Кийлиг спечелиха следващите два гейма, а с това и първия сет.

Във втората част българинът и италианецът също започнаха с пробив на сметката си, но американците отговориха със серия от 6 поредни гейма и ликуваха в трофея.

