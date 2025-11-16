Селекционерът на Шотландия: Тези футболисти са гордост за себе си и за страната си, защото не се предадоха

Националният тим на Шотландия е на една домакинска победа от осигуряването си на място за Световното първенство, въпреки че претърпя загуба с 2:3 от Гърция. Първото място в групата гарантира автоматично класиране за Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада, но резултатът от събота гарантира на “гайдарите” поне участие в квалификационните плейофи. След последния съдийски сигнал шотландските футболисти и треньори проверяваха телефоните си за актуализации от мача между Беларус и Дания, който завърши при равенство - 2:2.

Шотландия загуби в Атина, но получи нова надежда

Селекционерът Стив Кларк имаше добри думи за играчите си след мача, въпреки че призна разочарованието си от загубата. „Тази група играчи са гордост за себе си и за страната си, защото не се предадоха. Те върнаха един гол, стигнаха до 2:3 и имаха шансове да изравнят. Някои хора може да са доволни от подобреното представяне, но аз съм разочарован от резултата. Имахме късмет, че Беларус постигна равен резултат в Дания, и това ни дава всичко, за което да играем във вторник. Хубаво е, че Беларус ни направи услуга“ заяви Кларк пред ВВС и продължи.

'We got a lucky break, Belarus have done us a big favour'



Steve Clarke on a dramatic night for Scotland ⤵️#BBCFootball pic.twitter.com/KNpijOjk2R — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) November 15, 2025

Капитанът Андрю Робъртсън също говори след загубата. “Това искахме - все още да имаме шанс да се класираме директно. Много отбори биха се сринали при 3:0, но боже мой, ние се върнахме в мача. Не можем да допуснем три гола, това е изключително разочароващо. Имахме осем или девет наистина големи шанса за попадение, така че тази вечер атакувахме както трябва. Победителят взима всичко във вторник. Това е всичко, което можехме да поискаме. Хората ни отписваха още от началото, а сега имаме дузпи, за да спечелим групата. Това е всичко, за което трябва да се играе във вторник", коментира той. Привържениците на Шотландия в Атина също бяха насочили поглед към другия мач от група “C” и избухнаха в овации, когато Беларус вкара гол срещу Дания. „Феновете да аплодират, когато изоставахме с 1:3, беше странно“, не скри левият бек.

🗣️ "A lot of teams would crumble at 3-0, but my god we fought back."



Andy Robertson says Scotland should have walked away from a dramatic game in Greece with a draw.



Scotland lost 3-2 but victory over Denmark on Tuesday would net a place at the World Cup.#BBCFootball pic.twitter.com/dTYLwHqV1P — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) November 15, 2025

Снимки: Gettyimages