Бо Никъл сътвори зрелищен нокаут на UFC 322

Бо Никъл се завърна на победния път след първата загуба в кариерата си, постигайки впечатляващ успех на UFC 322.

След като претърпя първото си поражение от Рение де Ридер, възпитаникът на Университета в Пенсилвания се завърна с гръм и трясък в събота. Американецът нокаутира брутално Родолфо Виейра с ритник в главата.

След като доминираше в стойка през по-голямата част от два рунда, Никъл видя пролука и нанесе мощен хай-кик, който изпрати бившия шампион по граплинг в безпомощно състояние на пода. Не бяха необходими допълнителни удари, а краят настъпи в 2:24 минута на третия рунд.

„Това е играта“, заяви Никал след победата си. „Губил съм много, откакто бях дете... но винаги се съвземам. Винаги продължавам напред. По ESPN сме, така че не мога да псувам, но майната ви, копелета, че ме освирквате, а после ми се радвате. Решете се. Или ме обичайте, или ме мразете, изберете едно. Честно казано, малко се паля от това, но не бих го променил.“

Общият баланс на бившия национал по борба на САЩ вече е осем победи и една загуба.