  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. „Какво разочарование“: Илия Топурия разкритикува Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев

„Какво разочарование“: Илия Топурия разкритикува Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев

  • 16 ное 2025 | 09:17
  • 190
  • 0
Непобеденият Илия Топурия не остана впечатлен от представянето и на двамата бойци в главната битка на UFC 322.

Ислам Махачев напълно обезкуражи Джак Дела Мадалена с безупречна борба и граплинг умения.

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла
Бившият шампион в лека категория добави към безупречната си визитка и титлата в полусредна категория след едностранчива победа с единодушно съдийско решение над Дела Мадалена. Срещата беше главното събитие на UFC 322, което се проведе в събота в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Прочутата борба на Махачев беше в пълния си блясък, като той сваляше Дела Мадалена на земята по свое желание и го контролираше през по-голямата част от петте рунда. Когато финалният гонг удари, беше очевидно, че Махачев се е присъединил към елитния клуб на шампионите на UFC в две теглови категории.

С този успех Махачев вече има 16 поредни победи, с което изравни рекорда на UFC, държан от великия Андерсън Силва. Преминаването му в полусредна категория се случи, след като той защити титлата си в лека категория четири пъти – също рекорд за UFC.

Колкото впечатляващо беше представянето на Махачев, толкова разочароващо беше слабото представяне на Дела Мадалена, както и самото главно събитие в събота вечер.

Вижте по-долу как шампиона в лека категория на UFC реагира в социалните мрежи.

"Джак има нужда от лагер, който да е насочен изцяло към борбата. Шампион разочарование. Трябва да отидеш в Грузия да научиш нещо. Ислам, трябва ти нещо, което не можеш да тренираш - емоция. Ти си най-скучния в тази игра. Всеки ден ставам по-сигурен, че ще те пратя да спиш"

