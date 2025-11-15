Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Един от най-екстравагантните стадиони в Европа очаква световната квалификация Турция - България тази вечер. Съоръжението в Бурса е сред десетте номинирани от комшиите за домакинството на Евро 2032. През октомври догодина Италия и Турция трябва официално да определят по пет стадиона за еврофиналите.

Стадионът носи названието "Стогодишнината на Ататюрк" (идва от името на стария дом на Бурсаспор, строен в края на 70-те години на миналия век, малко преди стогодишнината от рождението на Мустафа Кемал Ататюрк) или "Матлъ" от района, в който се намира.

За построяването му турската държава похарчва над 55 милиона евро, като лично турският президент Реджеп Ердоган открива стадиона в края на 2015 г. Капацитетът на "Матлъ" е 43 361 зрители, като феновете на Бурсаспор се гордеят изключително много с екстериора на съоръжението.

Дизайнът на стадиона на "зелените крокодили" е един от малкото в света, свързан пряко със клубния символ - крокодил. Внушителната арена е без лекоатлетическа писта, като всички сектори са изцяло покрити с козирка. Иначе част от помещенията - под трибуните и прилежащи, изглеждат запрашени, занемарени и дори празни. Очаква се на "Крокодила" да няма празно място тази вечер. Началото на мача е в 19:00 часа.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса

