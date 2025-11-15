Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 7567
  • 7
Слушай на живо
Слушай на живо: Турция - България

Един от най-екстравагантните стадиони в Европа очаква световната квалификация Турция - България тази вечер. Съоръжението в Бурса е сред десетте номинирани от комшиите за домакинството на Евро 2032. През октомври догодина Италия и Турция трябва официално да определят по пет стадиона за еврофиналите.

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Стадионът носи названието "Стогодишнината на Ататюрк" (идва от името на стария дом на Бурсаспор, строен в края на 70-те години на миналия век, малко преди стогодишнината от рождението на Мустафа Кемал Ататюрк) или "Матлъ" от района, в който се намира.

Оглеждат четири терена за нов национален стадион
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

За построяването му турската държава похарчва над 55 милиона евро, като лично турският президент Реджеп Ердоган открива стадиона в края на 2015 г. Капацитетът на "Матлъ" е 43 361 зрители, като феновете на Бурсаспор се гордеят изключително много с екстериора на съоръжението.

Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо
Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

Дизайнът на стадиона на "зелените крокодили" е един от малкото в света, свързан пряко със клубния символ - крокодил. Внушителната арена е без лекоатлетическа писта, като всички сектори са изцяло покрити с козирка. Иначе част от помещенията - под трибуните и прилежащи, изглеждат запрашени, занемарени и дори празни. Очаква се на "Крокодила" да няма празно място тази вечер. Началото на мача е в 19:00 часа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

В Ботев се похвалиха с инвестиция в бъдещето

В Ботев се похвалиха с инвестиция в бъдещето

  • 15 ное 2025 | 03:21
  • 1668
  • 0
ПФК Ботев разкри "невижданото у нас събитие": Фермери и занаятчии правят коледен базар на стадиона

ПФК Ботев разкри "невижданото у нас събитие": Фермери и занаятчии правят коледен базар на стадиона

  • 14 ное 2025 | 19:31
  • 1602
  • 8
"Смърфовете" подновиха тренировки

"Смърфовете" подновиха тренировки

  • 14 ное 2025 | 19:14
  • 922
  • 0
Кадрови проблеми за Марек преди мача с Хебър

Кадрови проблеми за Марек преди мача с Хебър

  • 14 ное 2025 | 19:11
  • 863
  • 0
Анди Краев: Трябва персонална отговорност

Анди Краев: Трябва персонална отговорност

  • 14 ное 2025 | 18:43
  • 3367
  • 6
Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 19694
  • 100
Виж всички

Водещи Новини

България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 3808
  • 12
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 17160
  • 12
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 3922
  • 2
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 18984
  • 7
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 22704
  • 14