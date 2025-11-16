Академик TNT спечели Държавното по естетическа групова гимнастика

Отборът на Академик TNT спечели титлата при жените дълга програма на Държавното първенство по естетическа групова гимнастика за всички възрасти, което се проведе днес в Сандански.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева събраха сбор от 58.700 точки, след като получиха 29.250 за първото си изпълнение и 29.450 за второто.

На второ място е Академик с 54.800 (26.750 и 28.050), а на трето Велбъжд с 39.700 (19.350 и 20.350).

При девойките дълга програма призовата тройка е Академик със сбор 56.900 точки, Академик девойки с 54.600 и Етър Елит с 44.900.

В късата програма при жените златото взе тимът на ЦСКА, а при девойките на първо място е Грация 2007.

На шампионата в Сандански участваха 52 състава.

Следващото голямо първенство в този спорт е Световното, което ще се проведе от от 26 до 30 ноември в комплекс „СамЕлион“ в Самоков.