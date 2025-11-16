Следете НБА със Sportal.bg: Започна първият мач тази нощ

В ранните часове на днешния 16-и ноември (неделя) се играят пет нови мача от НБА на САщ и Канада.
Преди техния старт в Западната конференция водеше актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с 12-1, а в Източната конференция лидер беше Детрой Пистънс с 11-2.
В първия мач от програмната схема, който стартира в 0:10 часа българско време Кливалнд Кавалиърс приема Мемфис Гризлис.
В 2:00 часа започва сблъсъкът между Индиана Пейсърс и Торонто Раптърс.
По същото време играят още Шарлът Хорнетс и шампиона Оклахома Сити Тъндър.
Час по-късно Милуоки Бъкс домакинства на ЛА Лейкърс.
Тогава е и двубоя между Минесота Тимбъруулвс и Денвър Нъгетс, с който ще бъде сложен край на програмата за тази нощ.