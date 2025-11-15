Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Карина Константинова: Играем за България, по-голям стимул от това няма

Карина Константинова: Играем за България, по-голям стимул от това няма

  • 15 ное 2025 | 23:29
  • 203
  • 0
Карина Константинова: Играем за България, по-голям стимул от това няма

Карина Константинова бе сред най-добрите при успеха на женския национален отбор на България над Украйна с 80:60 като гост в мач от евроквалификациите. Гардът се отличи с 20 точки, 2 борби, 2 асистенции и 7 откраднати топки за 34 минути на терена.

"Влязохме в мача с много енергия и знаехме, че трябва да бъдем агресивни от първата минута. Успяхме да изпълним много голяма част от задачите, които имахме в защита, а от добрата защита се отвориха и лесни точки на бърза атака. Смятам, че подходихме много сериозно към мача и бяхме пределно мотивирани да вземем победата", заяви Карина Константинова пред Basketball.bg.

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

"Мотивацията е налице още от лятото. Ние играем за България, по-голям стимул от това няма", категорична е националката.

Таня Гатева: Стабилно представяне, напълно заслужихме победата
Таня Гатева: Стабилно представяне, напълно заслужихме победата

"Нашата цел още от началото на лагера беше да се приберем в България с две победи. Надявам се тези победи да са показали на хората, че ние сме готови да се борим и раздаваме за българския флаг. Призовавам ги да дойдат и да ни подкрепят, защото всяко момиче в този отбор е готово да си остави душата и сърцето на терена. Пожелавам си пълна и много шумна "Арена Ботевград". Заедно можем много", завърши Карина Константинова.

Снимка: ФИБА

