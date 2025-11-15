Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Изключително важна победа, играем по-лесно, когато не сме фаворити

Старши треньорът на Миньор 2015 Ивица Вукотич сподели пред Sportal.bg след победата с 88:84 над Берое Стара Загора в Перник в среща от седмия кръг на Sesame НБЛ, че играчите му са показали характер и са играли силно в защита в последната четвърт.

"Спечелихме с характер. В последния период допуснахме да ни вкарат само 14 точки, докато в третата част - 34. Мога да съм доволен от последната част, показахме характер и играхме в защита, знаехме как да се браним и го направихме по начина, по който се бяхме разбрали на разбора преди мача - кой играч как да защитаваме. Направихме го и затова спечелихме мача. Мисля, че трябваше и по-рано да затворим двубоя, но с някои глупости и бързи решения позволихме на добрия отбор на Берое да се върне в мача.

Честитя на нашите момчета победата, която беше изключително важна за нас. Доволен съм как играхме 30 минути, трябва да изчистим някои неща за останалите 10 минути и да пробваме да бъдем постоянни за 40 минути", каза пред нашата медия Вукотич.

"Във всеки мач излизаме за победа. Сигурен съм, че ще се раздадем на 100%. В тези мачове, в които не сме фаворити, мисля, че играем по-лесно и се надявам да направим добър мач във Варна", добави специалистът, коментирайки предстоящото гостуване на Миньор на Черно море Тича.

"Искам да благодаря на феноменалната ни публика и ги моля да идват на всеки наш мач и да ни подкрепят", завърши Вукотич.

