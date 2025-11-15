Даниел Клечков: Поведението ни в началото не беше професионално

Даниел Клечков коментира поражението на неговия Берое с 84:88 от тима на Миньор 2015 в срещата от седмия кръг на Sesame НБЛ. Специалистът бе категоричен, че неговите състезатели не са подходили сериозно в началото, поради което не успели да изковат необходимия резултат.



"Ще бъда честен - ние не сме отбор, който може да си позволи да пада с 15-18 точки и след това да има тази невероятна класа да се върне и да си оправи нещата. Ние трябва да излизаме от самото начало да играем само че първите 15 минути бяхме в центъра на Перник, в автобуса, в Стара Загора - нямам представа къде сме били! Това не е професионално отношение по никакъв начин, ясно е, че аз съм виновен за това нещо, то е моя отговорност... След като не са професионалисти, ще си ходят. Да ходят да си играят на друго място и ще останат тези, които искат да играят. Защото аз видях хора, които не искат да играят 15 минути. Ние излизаме 15 минути, разхождаме се и не знаем къде се намираме", започна Клечков.

Наставникът на старозагорския тим отказа да посочи конкретни имена.



"Няма да кажа кого визирам, визирам целия отбор", каза Клечков.



След това той добави каква точно е необходимата промяна, за да може отборът му да не допуска подобни фатални грешки отново.



"Ще има всякакви промени! Който не иска да играе за отбора, взима багажа и си тръгва", каза още Клечков.



Все пак "заралии" успяха да се върнат след неготивното начало и успяха да спечелят втората и третата четвърт, което им помогна да заличат негативната разлика от 12 точки след първите 10 минути игра.



"Почнахме да пазим, почнахме да се борим, стараехме се да бягаме. Но някои хора трябва да разберат, че това е отборна игра - има една топка и пет човека вътре на терена. Тази топка не може да стои в един човек", акцентира Клечков.



Това обаче не бе достатъчно на тима от "града под аязмото" и той загуби мача. Старши треньорът обясни случилото се в края на двубоя.



"Не можахме да вкараме и Сърни подаде под коша, както се играе. 22 точки в полето има Сърни. Добър играч, много добър играз, но не можа да се справи", добави Клечков.



Накрая наставникът на Берое бе запитан и за предстоящия мач с Левски от следващия кръг на Sesame НБЛ, който е срещу непретенциозния Левски. Старши треньорът обаче каза, че играчите му нямат право да подценяват никой съперник.



"За нас няма такива съперници. Ние трябва да излизаме срещу всеки един съперник. С оглед на класирането, на съставите и каквото и да е. В момента това, което виждам е, че всеки може да победи всеки в това първенство. Въпреки натоварената програма на отборите, които играят в Европа. Така че е важно как излизаме в началото на мача - не по този начин. Отборът на Левски мятам, че е доста добре организиран, така че смятам, че ние трябва да си променим играта", завърши Клечков.