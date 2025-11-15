Популярни
Треньор в Локо София ще бъде съдия по спортно ходене на Европейското

  • 15 ное 2025 | 20:16
  • 393
  • 0
България ще има съдия по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика догодина. Доц. Петър Пеев  от НСА „Васил Левски“ е поканен и е приел да бъде рефер на шампионата в Бирмингам, който ще се проведе от 10 до 16 август 2026-а, съобщиха от БФЛА.

Той е член на Съдийската комисия на федерацията. Доц. доктор Петър Пеев е със следните съдийски нива: WA Race walking Silver level, WA Referee Bronze level и е доцент в НСА „Васил Левски“, катедра Лека атлетика.

В момента Пеев е и кондиционен треньор на футболния Локомотив София.

