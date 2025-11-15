Треньор в Локо София ще бъде съдия по спортно ходене на Европейското

България ще има съдия по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика догодина. Доц. Петър Пеев от НСА „Васил Левски“ е поканен и е приел да бъде рефер на шампионата в Бирмингам, който ще се проведе от 10 до 16 август 2026-а, съобщиха от БФЛА.

Той е член на Съдийската комисия на федерацията. Доц. доктор Петър Пеев е със следните съдийски нива: WA Race walking Silver level, WA Referee Bronze level и е доцент в НСА „Васил Левски“, катедра Лека атлетика.

В момента Пеев е и кондиционен треньор на футболния Локомотив София.