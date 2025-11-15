Хари Хелиоваара и Хенри Патън заличиха болката от предишния сезон

Хари Хелиоваара и Хенри Патън заличиха болката от предишния сезон във впечатляващ стил в събота следобед в Торино.

Година след като отпаднаха на полуфинал при дебюта си на престижния финален турнир на сезона, Хелиоваара и Патън този път се класираха за мача за титлата с победа 6:4, 6:3 над Симоне Болели и Андреа Вавасори. Финландско-британският тандем изигра невероятен мач и напълно неутрализира италианците, както и нажежената атмосфера в зала Inalpi Arena.

„Вчера трябваше да се борим здраво, но бяхме готови за този полуфинал“, каза Хелиоваара, цитиран от официалния сайт на АТР. „Мисля, че наистина се наслаждавахме на корта. Имахме повече опит и изпълнихме абсолютно всичко, което бяхме планирали.“

Продължаването на Патън към финала затвърди британската доминация в надпреварата на двойки на тазгодишните Финали на АТР. В неделя той и Хелиоваара ще срещнат изцяло британска двойка: първите поставени и носители на трофея за номер 1 в края на сезона – Джулиан Кеш и Лойд Гласпул, или тандема Джо Солсбъри – Нийл Скупски.

Хелиоваара и Патън реализираха единствения пробив в първия сет при 1:1, 30-40, а във втория сет пробиха решително още в третия гейм. Патън, който започна седмицата в Торино като се сгоди за приятелката си Ели Стоун, допусна двойна грешка при 3:2, 40-30, давайки шанс на Болели и Вавасори да пробият при решаваща точка. Но веднага след това изпълни безупречен сервис по диагонала с лява ръка и затвори гейма.

Това бе последният труден момент за тандема на сервис, след което двамата спокойно затвориха мача за 76 минути, печелейки 87% от точките зад първи сервис (20/23). Така те вече водят с 3-1 в преките двубои срещу Болели и Вавасори, като по-рано през годината ги победиха и на полуфинала на Australian Open.

„Много тренировки. Няма никаква тайна“, каза Патън относно представянето им при ретур. „Двамата са отлични сервиращи. В миналото сме имали проблеми да връщаме срещу тях. Понякога трябва и малко късмет. Но тайната е проста – много работа и много повторения.“

36-годишният Хелиоваара и 29-годишният Патън ще играят в неделя за осмата си титла от турнир на АТР и втората си титла в зала за годината, след като по-рано този месец спечелиха "Мастърс"-а в Париж.

Снимки: Imago