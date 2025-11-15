Мира Тодорова и Химеджи с 8-а победа в Япония

Бившата националка Мира Тодорова и нейният Викторина (Химеджи) записаха 8-а победа в японската V-лига. Тодорова и компания надиграха слабака Окаяма Сийгълс (Окаяма) с категоричното 3:0 (25:23, 25:14, 25:12) в първата среща от 6-ия двоен кръг на първенството.

Така Химеджи е на второ място във временното класиране с 8 победи и 3 загуби. Утре (16 ноември) отново от 07,05 часа българско време е втория мач между двата тима.

Мира Тодорова игра цял мач и завърши със 7 точки (1 блок и 55% ефективност в атака) за успеха. Най-полезни за Химеджи станаха Камила Мингарди и Руи Нонака съответно с 21 и 19 точки за победата.