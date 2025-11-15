Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Още два български финала на Европейското по спортна аеробика

Още два български финала на Европейското по спортна аеробика

  • 15 ное 2025 | 18:41
  • 173
  • 0
Още два български финала на Европейското по спортна аеробика

Българските състезатели си осигуриха още два финала във втория ден на квалификациите на Европейското първенство по спортна аеробика за мъже и жени в Ганджа (Азербайджан). В първия ден за финалите на индивидуалната надпревара се класираха Борислава Иванова и Александър Мишинков.

На смесени двойки защитаващите титлата си от Анталия преди две години Борислава Иванова и Христо Манолов ще спорят за отличията утре, след като се наредиха четвърти в пресявките с 18.900 точки.

Световните шампиони за юноши и девойки Християна Златанова и Александър Мишинков останаха извън финалистите при дебюта си при мъжете и жените, завършвайки на 12-а позиция със 17.850.

Бронзовите медалисти от Световните игри това лято в категория тройки Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов също за финалисти след второ място в квалификациите с 19.410 точки. Пред тях са само представители на Италия Давиде Начи, Сара Кутини и Франческо Себастио с 19.615.

Финалите са насрочени по програма за неделя.

