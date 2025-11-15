Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Копривленски: В спорта една секунда може да промени всичко

Копривленски: В спорта една секунда може да промени всичко

  • 15 ное 2025 | 18:29
  • 1507
  • 2

Стоян Копривленски призна, че загубата на големия кикбоксов турнир K-1 World Max в Токио го боли, сякаш е първата в кариерата му. Бургазлията отпадна на полуфиналите от нидерландеца Дарил Вердонк, след като доминираше в продължение на два рунда, но беше намерен с дясно кроше в третия и съответно впоследствие нокаутиран.

Стоян Копривленски: Боли, яд ме е

"Опитах. Не е първата ми загуба, но ме боли сякаш е. Бях адски близо. Тренирах здраво. Спечелих първия мач, но загубих втория.

В спорта една секунда може да промени всичко.

Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

Не мога да ви обещая само победи.Но ще направя всичко възможно да се завърна по-добър и по-силен!

Поклон за вас! Вие сте моята опора! Имаме още работа", написа Стоян във Фейсбук.

