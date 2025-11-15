Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица превзе Варна за 5-и пореден успех в НВЛ

Марица превзе Варна за 5-и пореден успех в НВЛ

  • 15 ное 2025 | 18:08
  • 104
  • 0

Шампионът на България по волейбол за жени Марица (Пловдив) постигна пета поредна победа от началото на новия сезон в Националната волейболна лига Демакс.

“Жълто-сините” спечелиха убедително с 3:0 (25:16, 25:10, 25:14) гейма срещу ДКС Варна в морската ни столица. Това бе и първо гостуване за маричанки до момента в първенството.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек изпуснаха 4 точки аванс още в началото на двубоя и първият гейм вървеше точка за точка до 14:14. След това обаче Марица намери ритъма в играта си и направи серия от 11:2, като първата част приключи с блокада на Кая Николова за 25:16.

Във втората “жълто-сините” продължиха да разчитат на добрия си начален удар и ефективното си нападение. Това им помогна да достигнат до двуцифрена преднина при 14:4, която увеличиха до 23:7 и вторият гейм също отиде на тяхната сметка след 25:10.

В третия маричанки отново диктуваха събитията на полето и след 11:10 в тяхна полза постепенно се откъснаха в резултата до 22:12. До края волейболистките на Ахметджан Ершимшек не допуснаха изненада и затвориха мача с атака през центъра на Цветелина Петрова за 25:14.

Най-резултатна за победата Марица бе Александра Китипова с 13 точки, 11 добави Кая Николова, а с 10 допринесе Дияна Борисова.

Така “жълто-сините” остават на върха в класирането на НВЛ с пълен актив от 15 точки от първите си пет мача, в които не загубиха гейм.

В следващия кръг пловдивчанки приемат състава на Дея Спорт (Бургас). Двубоят е на 21 ноември (петък) от 18:30 часа в зала “Строител”.

