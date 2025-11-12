Популярни
ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

  • 12 ное 2025 | 15:27
Отборът на ЦСКА 1948 започна подготвителен лагер, който ще продължи до 19 ноември, в планинския курорт Банско. По време на престоя е предвидена контролна среща със сръбския Раднички (Ниш) - информация за дата и час на проверката ще бъде обявена допълнително.

Футболистите на Иван Стоянов загубиха последния си мач от efbet Лига срещу Черно море с 0:1, но въпреки това запазиха втората си позиция с актив от 30 точки, като изостават на 5 от лидера в класирането Левски.

Следващият двубой на ЦСКА 1948 е гостуване на Арда (Кърджали) от 16-ия кръг на първенството. Двубоят е насрочен за 22 ноември (събота) от 12:00 часа.

