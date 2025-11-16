Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Вълнуващ сблъсък от Sesame НБЛ! Балкан има да си връща на Черно море

Вълнуващ сблъсък от Sesame НБЛ! Балкан има да си връща на Черно море

  • 16 ное 2025 | 07:19
  • 401
  • 0
Вълнуващ сблъсък от Sesame НБЛ! Балкан има да си връща на Черно море

Балкан приема Черно море Тича в "Арена Ботевград" в може би най-интригуващия сблъсък от седмия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата започва в 13:00 часа.

С 5 победи и 1 загуба дотук ботевградчани са единственият тим, допуснал само едно поражение в шампионата до момента.

Страхотни битки и голяма изненада в Sesame НБЛ тази вечер
Страхотни битки и голяма изненада в Sesame НБЛ тази вечер

Черно море пък е с 4 успеха и 2 поражения дотук.

За последно двата тима се срещнаха в плейофите на Sesame НБЛ през миналия сезон, в полуфиналната фаза. Варненци спечелиха с 3-1 победи тогава. Малко по-рано през миналия сезон Черно море нанесе поражение на Балкан и на финала за Купата на България, игран в Самоков.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се пет нови срещи в НБА

Изиграха се пет нови срещи в НБА

  • 16 ное 2025 | 05:46
  • 1538
  • 2
Карина Константинова: Играем за България, по-голям стимул от това няма

Карина Константинова: Играем за България, по-голям стимул от това няма

  • 15 ное 2025 | 23:29
  • 563
  • 0
Таня Гатева: Стабилно представяне, напълно заслужихме победата

Таня Гатева: Стабилно представяне, напълно заслужихме победата

  • 15 ное 2025 | 23:20
  • 640
  • 2
Йован Попович: Доволен съм, младите момчета показват характер

Йован Попович: Доволен съм, младите момчета показват характер

  • 15 ное 2025 | 23:05
  • 551
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Изключително важна победа, играем по-лесно, когато не сме фаворити

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Изключително важна победа, играем по-лесно, когато не сме фаворити

  • 15 ное 2025 | 22:51
  • 1099
  • 0
Асен Николов: Радвам се за отбора, показахме характер и контрол

Асен Николов: Радвам се за отбора, показахме характер и контрол

  • 15 ное 2025 | 22:30
  • 698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 93243
  • 453
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 44438
  • 20
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 15730
  • 48
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 25293
  • 11
Националите се завърнаха от Турция

Националите се завърнаха от Турция

  • 16 ное 2025 | 00:52
  • 6124
  • 29
Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

  • 16 ное 2025 | 01:02
  • 24021
  • 9