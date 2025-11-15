"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) продължиха с убедителното си представяне в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на бившия селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов сразиха у дома Нова (Новокуйбишевск) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:15) в мач от 7-ия кръг.

Така Локомотив остава лидер във временното класиране с пълен актив от 21 точки и геймова разлика 21:1.

В следващия 8-и кръг Симеон Николов и съотборниците му от Локомотив гостуват на шампиона Зенит в Казан на 22 ноември.

Симеон Николов изигра пореден блестящ мач за своя тим пред 5000 зрители на “Локомотив Арена”.

Мони Николов реализира 4 точки (50% ефективност в атака - +1) и получи оценка 6.7 за играта си, която бе най-високата в мача.

При 18:15 бившият капитан на Локомотив Сергей Савин се появи в игра за Нова под бурни овации от “Локомотив Арена”.

Белгиецът Сам Деру стана най-резултатен за Локомотив с 12 точки (1 ас, 1 блок, 67% ефективност в атака - 11% перфектно и 67% позитивно посрещане - +10).

Егор Феоктисов добави още 11 точки (58% ефективност в атака - 36% перфектно и 64% позитивно посрещане - +9).

Диагоналът Раджабдибир Шахбанмирзаев се отличи с 10 точки (2 аса, 47% ефективност в атака - +6).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - НОВА (НОВОКУЙБИШЕВСК) 3:0 (25:19, 25:20, 25:15)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Раджабдибир Шахбанмирзаев 10, Сам Деру 11, Егор Феоктисов 11, Илияс Куркаев 3, Дмитрий Лизик 8 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Юрий Бражнюк, Корней Николаев 1, Михаил Вишняков 1, Семьон Кривитченко-либеро)

Старши-треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

НОВА: Олег Терентиев, Николай Зубов 19, Павле Перич 5, Владислав Полочанин 5, Алексей Сафонов, Владимир Съемшчиков 3 - Евгений Заступов-либеро (Сергей Савин, Михаил Даниилов 2)

Старши-треньор: ОЛЕГ МИКАНОВИЧ

Треньор: МАКСИМ ВОРЕЖОНКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - НОВА 3:0 - ТУК!