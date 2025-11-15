Дирк Новицки подкрепи уволнението на човека, който махна Дончич от Далас: Това не можеше да се преглътне!

Новината за трейда на Лука Дончич от Далас Маверикс в Лос Анджелис Лейкърс отекна в началото на годината. Мнозина не можеха да повярват, че словенецът е напуснал отбора от Тексас, но тогава стана ясно, че решението не е взето от него, а от генералния мениджър Нико Харисън. Не отне много време, за да се покаже колко лош е бил ходът, а съвсем наскоро човекът, който го е предприел, беше уволнен.

Дончич беше на път да наследи легендарния Дирк Новицки, който остави незаличима следа в Далас. Германецът публично заяви, че сделката за словенеца е унищожила бъдещето на Далас и че Харисън е трябвало да понесе последствията за това.

"Имаше твърде много небрежност, твърде много неща се случваха, за да може да продължи така. Този ход вероятно трябваше да се случи още миналото лято, честно казано. Не исках тази негативна енергия и този черен облак над ерата на Купър Флаг, но ето ни сега", сподели Новицки.

Той подчерта, че напускането на Лука не е трябвало да се случва.

Официално: Далас уволни висш функционер

"Знаех... или по-скоро, предполагах, че тази фен база е страстна и лоялна. Имах късмета да го изпитам през 21 години. Знаех, че няма просто така да преминат през това или да забравят, както се смяташе. Те са изключително страстни. А тази сделка просто нямаше смисъл. Нямаше смисъл за тях, а всъщност, нямаше никакво обяснение за това", продължи германската легенда.

Думите си Новицки подкрепи с анализ:

"Играха на финал в НБА преди година. Трябваше да направиш всичко, за да изградиш отбор около Лука, с крила високи 205 сантиметра, които могат да се защитават. Доведе Клей Томпсън, защото стрелбата беше малка слабост на финала срещу Бостън. Така че, правиш всичко това. Следващия сезон започват добре, преди мача на Коледа имаха 14 победи в последните 17 мача, тъкмо започнаха да навлизат в ритъм – и тогава Лука се контузи. За съжаление, това беше последният мач, който някога е изиграл с екипа на Далас", каза още големият Дирк.

"Беше много тъжно. Много тъжно как всичко приключи. Изглеждаше, че феновете са почувствали, че им е отказано да видят края, да видят как ще се развие всичко, как Лука се развива, надяваме се, в шампион един ден. Никога не получиха този завършек. Сега е време да продължим напред. Време е да се върви напред и да се фокусираме върху този отбор", добави Новицки, коментирайки защо феновете не искат да се примирят с това, че Дончич вече не е в отбора.

Направеното е направено, а сега Далас трябва да мисли за бъдещето.

"Този ход със сигурност е върнал франчайза назад, но сега е ключово да го изградим отново. Този отбор се мъчи и се нуждае от цялата възможна подкрепа. Надявам се, че отсега нататък ще имаме добра година и ще вдигнем отбора", завърши германецът.

Снимки: Gettyimages