Официално: Далас уволни висш функционер

Генералният мениджър на Далас Маверикс Нико Харисън беше уволнен от клуба, информира USA Today.

Това се случва само девет месеца, след като Харисън трансферира звездата на тима Лука Дончич в Лос Анджелис Лейкърс за сметка на Антъни Дейвис и Макс Кристи.

The Dallas Mavericks announced the departure of Nico Harrison today.



Michael Finley and Matt Riccardi will serve as co-interim general managers.



Full Release: https://t.co/mjOCxSs7K9 — Mavs PR (@MavsPR) November 11, 2025

Уволнението идва само няколко часа, след като Далас загуби у дома от Милуоки. Феновете на тима продължиха с пълни сили скандиранията си по повод уволнението на Нико.

BREAKING: The Dallas Mavericks and owner Patrick Dumont are expected to fire general manager Nico Harrison at a 10 am central time meeting on Tuesday, sources tell me and Tim MacMahon. pic.twitter.com/8ipXrhmvR9 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2025

Помощниците на Харисън – Майкъл Финли и Мат Рикарди ще заемат функциите му.

Далас стартираха сезона с 3 победи и 8 загуби, което им отрежда предпоследното място в класирането на Западната конференция.

Тимът избра Купър Флаг под номер 1 в драфта на НБА, но в момента е без две от звездите си – Антъни Дейвис и Кайри Ървинг.

