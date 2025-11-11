Популярни
Официално: Далас уволни висш функционер

  • 11 ное 2025 | 22:51
  • 513
  • 0

Генералният мениджър на Далас Маверикс Нико Харисън беше уволнен от клуба, информира USA Today.

Това се случва само девет месеца, след като Харисън трансферира звездата на тима Лука Дончич в Лос Анджелис Лейкърс за сметка на Антъни Дейвис и Макс Кристи.

Уволнението идва само няколко часа, след като Далас загуби у дома от Милуоки. Феновете на тима продължиха с пълни сили скандиранията си по повод уволнението на Нико.

Помощниците на Харисън – Майкъл Финли и Мат Рикарди ще заемат функциите му.

Далас стартираха сезона с 3 победи и 8 загуби, което им отрежда предпоследното място в класирането на Западната конференция.

Тимът избра Купър Флаг под номер 1 в драфта на НБА, но в момента е без две от звездите си – Антъни Дейвис и Кайри Ървинг.

