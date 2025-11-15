Популярни
Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 15 ное 2025 | 14:57
  • 142
  • 0
Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

Бившият волейболист на родния Монтана Максим Крескин изигра страхотен двубой и донесе победата на своя отбор Енисей (Красноярск) над гранд Зенит (Санкт Петербург) в мач от 6-ия кръг на Суперлигата на Русия.

Разпределителят Максим Крескин, който игра в Монтана заедно с Максим Сапожков, и за изключително кратко време научи български език, влезе в игра във втората част на двубоя.

Крескин се включи отлично в двубоя и помогна на Енисей да обърне двубоя от 0:2 гейма до победа над Зенит с 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13).

В този двубой Зенит (Санкт Петербург) не бе воден от Владимир Алекно, който пропусна двубоя по семейни причини, а от помощникът му Томазо Тотоло.

“Крескин промени хода на мача. Влезе и ни победи, така се случи”, каза след мача двукратният олимпийски шампион с Франция от Токио 2020 и Париж 2024 и капитан на гостите Женя Гребенников.

Максим Крескин логично бе избран за MVP.

