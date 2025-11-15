Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и сръбският шампион Железничар (Лайковац) записаха пета победа в Суперлигата на западната ни съседка. Воденият от Ратко Павличевич отбор надигра като домакин гост аутсайдера Спартак Суботица с 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) в мач от шести кръг.

Тимът от Лайковац заема третата позиция с 15 точки (5 победи, 1 загуба), Спартак е на последната 12-а позиция с 1 точка (6 загуби).

В следващия кръг Железничар среща Уб, на 21 ноември (петък).

Лора Китипова се появяваше за кратко в трите части, като се отчете с 3 точки. Емилета Рачева бе най-резултатна с 13 точки. Вася Филипович добави 12 точки (3 блокади). За съперника Лена Бугарчич се отчете с 15 точки (2 блокади).