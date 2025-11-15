Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:40
  • 198
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и сръбският шампион Железничар (Лайковац) записаха пета победа в Суперлигата на западната ни съседка. Воденият от Ратко Павличевич отбор надигра като домакин гост аутсайдера Спартак Суботица с 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) в мач от шести кръг.

Тимът от Лайковац заема третата позиция с 15 точки (5 победи, 1 загуба), Спартак е на последната 12-а позиция с 1 точка (6 загуби).

В следващия кръг Железничар среща Уб, на 21 ноември (петък).

Лора Китипова се появяваше за кратко в трите части, като се отчете с 3 точки. Емилета Рачева бе най-резултатна с 13 точки. Вася Филипович добави 12 точки (3 блокади). За съперника Лена Бугарчич се отчете с 15 точки (2 блокади).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

  • 14 ное 2025 | 23:40
  • 1706
  • 3
Найден Найденов пред Sportal.bg: Показахме силен колектив и отборна игра

Найден Найденов пред Sportal.bg: Показахме силен колектив и отборна игра

  • 14 ное 2025 | 22:48
  • 1780
  • 0
Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

  • 14 ное 2025 | 22:07
  • 4861
  • 6
Пирин пречупи Дея спорт след 5 гейма

Пирин пречупи Дея спорт след 5 гейма

  • 14 ное 2025 | 20:30
  • 2740
  • 1
Берое с труден успех над Дунав в Русе

Берое с труден успех над Дунав в Русе

  • 14 ное 2025 | 20:11
  • 1801
  • 2
Марица 2022 с чиста победа срещу Славия

Марица 2022 с чиста победа срещу Славия

  • 14 ное 2025 | 19:17
  • 981
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 13805
  • 8
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 6580
  • 5
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 15951
  • 57
Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

  • 15 ное 2025 | 14:45
  • 3856
  • 0
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 24966
  • 25
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 13658
  • 13