  1. Sportal.bg
  2. Хърватия
  Поздравления за всички за класирането, горд е селекционерът на Хърватия

Поздравления за всички за класирането, горд е селекционерът на Хърватия

  • 15 ное 2025 | 13:38
Поздравления за всички за класирането, горд е селекционерът на Хърватия

Селекционерът на хърватския национален тим Златко Далич поздрави играчите си след домакинската победа с 3:1 над Фарьорските острови и класирането за Мондиал 2026.

„Поздравления за момчетата за класирането, за цялата федерация и за всички замесени. Благодаря и на феновете - беше красива атмосфера и подобаващо празненство. Първото полувреме не беше добро. Бяхме напрегнати, загубихме твърде много топки и взехме лоши решения. Противникът не беше лек. Това е първият път от дълго време насам, в който губят с два гола“, коментира Далич, цитиран от БТА.

„Още веднъж поздравления на всички, а сега насочваме вниманието си към Черна гора. Знам какво ме изведе до Световното първенство предишния път. Вече ще се концентрираме върху подготовката за Мондиала“, добави хърватският специалист.

„Аз съм защитник, така че разбира се, че е хубаво да вкарам гол и да празнувам със съотборниците си. Но честно казано, винаги бих предпочел да не допускам попадение и да запазя вратата без гол, отколкото аз да вкарам сам“, каза пък защитникът Йошко Гвардиол по повод гола, който реализира за 1:1 в хода на срещата.

„Целта ни беше постигната при оставащ един мач до края на квалификациите. Можем с гордост да кажем, че се класирахме за първенството и го очакваме с нетърпение. Ще пътуваме спокойно до Черна гора за последния двубой, но с намерението да вземем трите точки, тъй като всеки мач е подготовка за това, което ни очаква през лятото“, заяви още футболистът на Манчестър Сити.

