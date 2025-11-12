България U19 започна европейските квалификации с равенство

България U19 започна с равенство квалификациите за Европейското първенство. Нашите момчета завършиха 1:1 с Унгария. Точен за младите "лъвчета" беше Марто Бойчев.

Двубоят започна с по-добра игра на България и малко след като изминаха 15 минути Михаил Полендаков изведе с хубав пас Севи Идриз, който залъга противник и стреля, но ударът му бе спасен. Четири по-късно нашите момчета откриха резултата след гол на Марто Бойчев, който завърши страхотна атака.

В края на първата част отново той бе близо до второ попадение след нова добра атака, но вратарят на унгарците се намеси, избивайки в корнер.

Втората част започна с натиск на Унгария и в първите минути бяха близо до изравняване. В 54-тата все пак това се случи, след като Барна Пал засече с глава центриране от свободен удар.

До края на срещата повече голове не паднаха и по този начин двата отбора поделиха точките. На 15-и България ще играе с Франция, а на 18-и с Фарьорските острови. Първите два тима в групата продължават към Елитен кръг.