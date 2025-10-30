Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"

Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"

  • 30 окт 2025 | 13:47
  • 1249
  • 0

Един от кандидатите за президентския пост на Международната автомобилна федерация (ФИА) Лора Вилар заведе дело заради недомократичния процес по избор на президент.

Както е известно правилата на ФИА практически гарантират, че Мохамед бин Сулайем ще бъде преизбран за втори мандат без конкуренция. Това е така тъй като само дубаецът може да изпълни всички необходими изисквания, за да се кандидатира за президентския пост, което мнозина намират за „недемократично“.

Съпругата на Екълстоун носи втори мандат на Бин Сулайем начело на ФИА
Съпругата на Екълстоун носи втори мандат на Бин Сулайем начело на ФИА

Именно поради тази причина Вилар е завела дело в съда в Париж, което ще бъде разгледано по бързата процедура. Първото заседание е предвидено за 10 ноември, когато съдебният състав ще вземе предварително решение по въпроса. Изборите на ФИА са предвидени за 12 декември.

Бин Сулайем се сдоби с екзотична съперничка за поста
Бин Сулайем се сдоби с екзотична съперничка за поста

„Два пъти се опитах да проведа конструктивен диалог с ФИА по важни въпроси като вътрешна демокрация и прозрачност по изборните правила. Получените отговори не ме задоволиха. Не действам против ФИА, действам, за да я защитя. Демократичността не е заплаха за ФИА, а нейната сила.

„Аз ще отида на това изслушване със същата нагласа, която изповядвам от началото – спокойствие, откритост и решителност. Надявам се това най-накрая да доведе до откровен диалог в служба на ФИА, която да бъде по-модерна, честна и свързана със своите членове“, заяви Вилар.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

  • 29 окт 2025 | 13:19
  • 2030
  • 0
Пламен Иванов: В рали „Пампорово“ ще има нови отсечки

Пламен Иванов: В рали „Пампорово“ ще има нови отсечки

  • 29 окт 2025 | 11:52
  • 681
  • 0
Калоян Станчев: АФБ продължава да работи, имаме още стартове

Калоян Станчев: АФБ продължава да работи, имаме още стартове

  • 29 окт 2025 | 11:46
  • 523
  • 0
Шампионът във Формула 3 по стъпките на своите предшественици във Формула 2

Шампионът във Формула 3 по стъпките на своите предшественици във Формула 2

  • 28 окт 2025 | 18:14
  • 1381
  • 0
Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

  • 28 окт 2025 | 18:03
  • 1424
  • 1
Шарл Леклер е 5-ят пилот с поне 50 подиума за Ферари

Шарл Леклер е 5-ят пилот с поне 50 подиума за Ферари

  • 28 окт 2025 | 17:44
  • 3389
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

  • 30 окт 2025 | 13:57
  • 8096
  • 15
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 24211
  • 27
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 12159
  • 23
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 3594
  • 5
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 14196
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 8786
  • 1