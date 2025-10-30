Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"

Един от кандидатите за президентския пост на Международната автомобилна федерация (ФИА) Лора Вилар заведе дело заради недомократичния процес по избор на президент.

Както е известно правилата на ФИА практически гарантират, че Мохамед бин Сулайем ще бъде преизбран за втори мандат без конкуренция. Това е така тъй като само дубаецът може да изпълни всички необходими изисквания, за да се кандидатира за президентския пост, което мнозина намират за „недемократично“.

Именно поради тази причина Вилар е завела дело в съда в Париж, което ще бъде разгледано по бързата процедура. Първото заседание е предвидено за 10 ноември, когато съдебният състав ще вземе предварително решение по въпроса. Изборите на ФИА са предвидени за 12 декември.

„Два пъти се опитах да проведа конструктивен диалог с ФИА по важни въпроси като вътрешна демокрация и прозрачност по изборните правила. Получените отговори не ме задоволиха. Не действам против ФИА, действам, за да я защитя. Демократичността не е заплаха за ФИА, а нейната сила.



„Аз ще отида на това изслушване със същата нагласа, която изповядвам от началото – спокойствие, откритост и решителност. Надявам се това най-накрая да доведе до откровен диалог в служба на ФИА, която да бъде по-модерна, честна и свързана със своите членове“, заяви Вилар.

