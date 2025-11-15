Популярни
Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе

  • 15 ное 2025 | 11:57
  • 61
  • 0
Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе. Общо 14 мъже и шест жени от седем града в България мерят сили в двата спорта в зала „Арена Русе“ в крайдунавския град. Сутринта са партиите по шах. Главен съдия е председателят на шахматен клуб „Дунав 1931“ Пламен Митев. В следобедните часове ще се състоят и надпреварите в различните групи по бадминтон.

По време на откриването председателят на Българската параолимпийска федерация Илия Лалов връчи специален плакет на заместник-кмета на Русе Златомира Стефанова за съдействието, което оказва Общината за организацията на състезанията за хора с увреждания.

Той отличи и работата и ентусиазма на председателя на спортния клуб „Олимп - спортът е равнопоставен“ Георги Гаев, който е домакин и организатор на шампионатите.

