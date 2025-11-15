Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стеф Къри вкара 49 точки за победата на Голдън Стейт над Сан Антонио

Стеф Къри вкара 49 точки за победата на Голдън Стейт над Сан Антонио

  • 15 ное 2025 | 11:49
  • 104
  • 0
Стеф Къри вкара 49 точки за победата на Голдън Стейт над Сан Антонио

Стеф Къри записа най-доброто си постижение за сезона, реализирайки 49 точки, включително победни наказателни удари в последните секунди при успеха на гостуващия Голдън Стейт със 109:108 над Сан Антонио в мач от НБА Къп (Купата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада). Голдън Стейт постигна втора победа в турнира и трета в последните си четири мача като цяло в редовния сезон на НБА. Уориърс вече са с актив от 1-1 в група С от Западната конференция.

Изиграха се нови девет мача от НБА
Изиграха се нови девет мача от НБА

Звездата на Спърс Виктор Уембаняма донесе аванс от 108:105 за тима си при оставащи 1:06 минути. Джими Бътлър III съкрати преднината на домакините, а Къри беше фаулиран 6.4 секунди преди края на двубоя, като реализира и двата наказателни удара. Домакините не успяха да отбележат в оставащото време и баскетболистите на Голдън Стейт ликуваха. Уембаняма завърши с 26 точки и 12 борби за Сан Антонио.

Ню Йорк Никс се наложи при домакинството си на Маями със 140:132 в друг мач от провеждащия се по време на редовния сезон на НБА турнир. Карл-Антъни Таунс отбеляза 31 от своите 39 точки през първото полувреме. Ландри Шамет вкара 36 точки – най-много в кариерата му, а Джош Харт оформи „трипъл-дабъл“ от 12 точки, 12 борби и 10 асистенции. Реализираните от Шамет 36 точки бяха най-много от влизащ като резерва играч в НБА през настоящия сезон и най-много от състезател на Никс, който да не е бил титуляр, от 37-те точки на Джей Ар Смит на 29 март 2013 година.

Милуоки надделя при домакинството си на Шарлът със 147:134 след продължение в друг мач от вечерта. Майлс Търнър отбеляза тройка в началото на продължението и домакините повече не изпуснаха водачеството. Кайл Кузма беше най-резултатен за Милуоки с 29 точки и 10 борби, а Янис Адетокунбо завърши с 25 точки, 18 асистенции и 7 борби.

Детройт спечели у дома срещу Филаделфия със 114:105, след като Джавонте Грийн поведе общо шест баскетболисти на Пистънс с по 10 и повече точки. Той допринесе за деветия пореден успех на Детройт с 21 точки и 9 борби. Данис Дженкинс добави 19 точки и 8 асистенции, докато Тайрийз Макси се отчете с 31 точки за Филаделфия.

Орландо надви Бруклин със 105:98 като домакин в друга среща от НБА Къп, в която Франц Вагнер се отличи с 25 точки, от които три тройки. Тристан да Силва добави 22 точки и 9 борби, за да преодолеят Меджик пасив от 16 точки в началото на срещата. Нетс загубиха за 11-и път в 12 двубоя, включително два пъти в турнира за Купата на НБА.

В други срещи от вечерта в НБА Хюстън се справи при домакинството си на Портланд със 140:116 след 30 точки на Кевин Дюрант, а Лука Дончич реализира 24 точки и 13 асистенции за успеха на Лос Анджелис Лейкърс със 118:104 като гост на Ню Орлиънс.

Минесота се наложи у дома над Сакраменто със 124:110, докато Лос Анджелис Клипърс спечели като гост на Далас със 133:127 след две продължения. Джеймс Хардън записа 82-и „трипъл-дабъл“ в кариерата си и отбеляза четири от своите 41 точки през второто продължение. Той добави 14 борби и 11 асистенции, а Клипърс прекъснаха серията си от шест загуби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

  • 15 ное 2025 | 07:55
  • 485
  • 0
Изиграха се нови девет мача от НБА

Изиграха се нови девет мача от НБА

  • 15 ное 2025 | 07:14
  • 2233
  • 0
Фамозно! Гард от бившия отбор на Везенков в НБА мина десет хиляди асистенции

Фамозно! Гард от бившия отбор на Везенков в НБА мина десет хиляди асистенции

  • 15 ное 2025 | 06:47
  • 4664
  • 0
Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 23:42
  • 8869
  • 0
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

  • 14 ное 2025 | 23:34
  • 11410
  • 3
Валерия Алексиева сред най-полезните на старта на евроквалификациите

Валерия Алексиева сред най-полезните на старта на евроквалификациите

  • 14 ное 2025 | 17:21
  • 781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 2451
  • 0
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 10085
  • 46
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 18310
  • 18
Кристиано Роналдо може да отнесе три мача наказание

Кристиано Роналдо може да отнесе три мача наказание

  • 15 ное 2025 | 11:06
  • 2017
  • 1
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 7686
  • 5
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 10028
  • 12