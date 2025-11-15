Следете НБА със Sportal.bg: Играят се два мача

В ранните часове на днешния 15-и ноември (събота) се играят общо 9 мача от програмата на редовния сезон от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало в Западната конференция убедително продължаваше да води шампионът Оклахома Сити Тъндър с баланс от 13 победи и само 1 загуба. На Изток пък стоеше Детройт Пистънс със своите 10 успеха и 2 поражения.

Програмната схема се открива в 2:00 часа българско време с два мача. В единия от тях Ню Йорк Никс посреща Маями Хийт.

В другия един срещу друг излизат Орландо Меджик и Бруклин Нетс.

Половин час по-късно е двубоят между източния лидер Детройт Пистънс и Филаделфия 76ърс.

В 3:00 часа пък стартира солидна група от 4 мача. В единия от тях Милуоки Бъкс домакинства на Шарлът Хорнетс.

В друг от тях Минесот Тимбъруулвс играе срещу Сакраменто Кингс.

Третият двубой от този поток е между Ню Орлиънс Пеликанс и ЛА Лейкърс.

Четвъртият сблъсък по това време противопоставя Хюстън Рокетс и Портланд Трейл Блейзърс.

В 3:30 започва срещата между Далас Маверикс и ЛА Клипърс.

Последната среща за тази нощ е от 4:30 часа. Там Сан Антонио Спърс приема Голдън Стейт Уориърс.